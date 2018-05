Seminario universitario europeo "University and Diplomacy Cooperation in the International Crises"

20 giugno, ore 10, Aula magna del Rettorato, Banchi di Sotto, 55 - Siena

La partecipazione è gratuita, ma occorre iscriversi tramite la scheda di adesione on line

Il 20 giugno, alle ore 10.00, presso l'Aula magna del Rettorato, si terrà il seminario universitario europeo "University and Diplomacy Cooperation in the International Crises", organizzato dall'Associazione europea di studi internazionali (Aesi) e dall'Università di Siena.

Docenti di università italiane e straniere interverranno sulle tematiche della cooperazione internazionale, sull'attuale scenario geopolitico e sugli aspetti legati alla pace e alla sicurezza in chiave europea.