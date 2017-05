Workshop "Unione europea, stati e cittadini. Tra antieuropeismo e condizionalità"

22-23 giugno, aula F. Romani, Complesso didattico San Francesco, piazza San Francesco, 7 - Siena

Il 22 e 23 giugno, presso l'aula F. Romani del Complesso didattico San Francesco, si terrà il workshop "Unione europea, stati e cittadini. Tra antieuropeismo e condizionalità".

L'evento si svolge nell’ambito del modulo Jean Monnet EUCOLAW - The Europeanization of Constitutional Law. The Impact of EU Law on national sources of law, form of government, rights and freedoms (coordinatrice prof.ssa Tania Groppi).



All’incontro parteciperanno docenti esperti della materia italiani e internazionali e giovani ricercatori (selezionati tramite una call for papers), che interverranno con comunicazioni sui temi del workshop.