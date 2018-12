Un dibattito sul '68 visto dai giovani

6 dicembre, ore 16.30, aula 6 del Complesso didattico Mattioli, via Mattioli, 10 - Siena

Il 6 dicembre, alle ore 16.30, in aula 6 del Complesso didattico Mattioli, si terrà un incontro/dibattito per discutere su come è cambiato il rapporto tra giovani ed impegno politico.

All’iniziativa, introdotta dal prof. Gianni Silei (docente di Storia sociale e Contemporary European History), parteciperanno in qualità di relatori esponenti di tre diverse generazioni del movimento studentesco a Siena:

Sandro Angiolini,

Giuseppe Battista,

Alessandro Cannamela,

Gabriele Usberti.

L'incontro è organizzato dal dipartimento di Scienze politiche e internazionali.