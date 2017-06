A Udine il "G7 University - University education for all. Actions for a sustainable future"

Dal 29 al 30 giugno, palazzo Garzolini di Toppo Wassermann, via Gemona, 92 - Udine

Dal 29 al 30 giugno, a Udine, si terrà il G7 delle università, dedicato agli atenei come motore dello sviluppo sostenibile e della cittadinanza globale.

Francesco Frati, rettore dell'Università di Siena, parteciperà alla tavola rotonda del 29 giugno "Global Citizenship", nel'ambito delle sessioni parallele "I magnifici incontri", dedicate ai temi portanti del G7: educazione e sostenibilità, cittadinanza globale, università, cultura e società, università e sviluppo economico.

Angelo Riccaboni, docente dell'Università di Siena e presidente del network UN Sustainable Development Solutions Network Assembly, coordinerà le tavole rotonde "Education and Sustainability" e "Education for all", in programma rispettivamente il 29 e 30 giugno.

L'evento si svolge nell'ambito del festival italiano dei saperi e dell'alta formazione "Conoscenza in festa" ed è promosso dalla Conferenza dei rettori delle università italiane con la sponsorizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.