TEDxSiena. "Sliding doors. Plasticità, creatività e nuove opportunità"

21 ottobre, ore 10.00, Palazzo Chigi Saracini, via di Città, 89 - Siena

Il 21 ottobre, alle ore 10.00, presso Palazzo Chigi Saracini, si terrà l'evento TEDxSiena "Sliding Doors. Plasticità, creatività e nuove opportunità", organizzato dal Santa Chiara Lab dell’Università di Siena, da Knowità e da Smart City Lab, in collaborazione con Comune di Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Sdsn Youth e dipartimento di Studi aziendali e giuridici.

TEDxSiena, che si basa su un format proveniente dagli Stati Uniti nato nell’ambito dell’originale conferenza “TED” (Technology Entertainment Design), sarà dedicato alle nuove strategie di crescita e sviluppo (personali e lavorative, individuali e collettive) all'insegna di una sostenibilità a 360°.

Sono le storie le vere protagoniste di questa iniziativa, storie di persone note o sconosciute al grande pubblico, un’occasione da non perdere per uno sguardo sul futuro, su chi nella propria vita di tutti i giorni, al riparo da telecamere e grandi eco mediatiche, compie piccole rivoluzioni, superando ogni tipo di limite, di scienza, di conoscenza, di impedimenti fisici. Un messaggio chiaro, positivo e aperto per tutti coloro che avranno modo di prendere parte all’evento.