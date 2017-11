Staff Training Week and Kick-off Meeting of the Mobility Project

Giornata inaugurale: 6 novembre, ore 9.30, Sala consiliare del Rettorato, Banchi di Sotto, 55 - Siena

Il 6 novembre, alle ore 9.30, presso la Sala consiliare del Rettorato, si terrà l'inaugurazione della Staff Training Week and Kick-off Meeting of the Mobility Project, progetto di mobilità internazionale finanziato nell’ambito del Programma Erasmus + International Credit Mobility e che prevede la mobilità di studenti, docenti e staff con quattordici Università partner, di 4 differenti paesi extra-UE: Colombia, Israele, Palestina e Tunisia.

Nel corso della settimana, fino al 10 novembre, presso la Scuola Sem, il Complesso didattico San Niccolò e il Complesso Mattioli si terranno una serie di presentazioni delle diverse università rivolte agli studenti dell'Università di Siena, allo scopo di promuovere gli atenei partner come destinazioni di studio.