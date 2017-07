Spin-off dell'Ateneo tra le finaliste del concorso .itCup Registro 2017

Spin-off dell'Università di Siena tra le finaliste del concorso .itCup Registro 2017

Glitch Factory parteciperà con il progetto "Squeeze me"

Glitch Factory, spin-off dell'Università di Siena, è stata selezionata tra le sei finaliste che parteciperanno al concorso .itCup Registro 2017, la cui fase finale si terrà il 26 ottobre a Roma.

Al progetto vincitore sarà consegnato il premio San Francisco Dreaming, che offrirà la possibilità di frequentare la Start Up School di Mind the Bridge (nella Silicon Valley) il più importante centro di formazione per le start up al mondo.

Glitch Factory parteciperà con il progetto "Squeeze me", una cover interattiva per tablet dotata di sensori che consentono di utilizzare le funzionalità del tablet tramite la pressione delle dita sulla cover.