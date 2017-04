Soft skills for employability and business - workshop per studenti

Soft skills for employability and business - Le lezioni si terranno in lingua inglese

Dal 22 maggio al 16 novembre, Santa Chiara Lab, via Valdimontone, 1 - Siena

Iscriviti su Eventbrite (max 25 studenti con una lista di attesa di 10)

Dal 12 maggio al 19 ottobre, presso il Santa Chiara Lab, si terrà l'iniziativa Soft skills for employability and business, dedicata a favorire l’occupabilità degli studenti e a promuovere l’innovazione e la formazione multidisciplinare tramite l'acquisizione di competenze trasversali (soft skills) e digitali (digital skills).

Ai partecipanti saranno riconosciuti 3 CFU per "Attività utili all'inserimento nel mondo del lavoro" (vedere sotto la nota con le istruzioni per il riconoscimento).

Ogni giornata formativa sarà dedicata ad una specifica competenza trasversale e sarà affidata ad un docente esperto.