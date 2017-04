Soft skills for employability and business - workshop per docenti

Dal 12 maggio al 15 novembre, Santa Chiara Lab, via Valdimontone, 1 - Siena.

Per iscriversi: santachiaralab@unisi.it (max 25 docenti)

Dal 12 maggio al 15 novembre, presso il Santa Chiara Lab, si terrà l'iniziativa Soft skills for employability and business, dedicata a coinvolgere i docenti in un processo di crescita delle proprie capacità professionali al fine di favorire le connessioni tra quattro ambiti fondamentali:

ricerca,

didattica,

valutazione,

formazione.

I corsi prevedono la partecipazione di personalità di spicco, di professionisti e di esperti del mondo dell’università, della ricerca e del mondo imprenditoriale.