Soft skills for employability and business: "The adult learner"

22 maggio, ore 10.00, Santa Chiara Lab, via Valdimontone, 1 - Siena

Prenota la partecipazione su Eventbrite (massimo 25 posti)

Il 22 maggio, alle ore 10.00, presso il Santa Chiara Lab, si terrà la lezione "The adult learner", con la professoressa Laura Bierema, nell'ambito dell'iniziativa Soft skills for employability and business, dedicata a coinvolgere i docenti in un processo di crescita delle proprie capacità professionali.

La lezione si terrà in lingua inglese.

► Per info: