Seminario "Sistema duale in Toscana: la via vincente per studenti e imprenditori"

9 novembre, ore 14.15, Ente senese scuola edile, via F. Franci, 18 - Siena

Per partecipare occorre scrivere a toscana@cida.it

Il 9 novembre, alle ore 14.15, presso l'Ente senese scuola edile, si terrà il seminario "Sistema duale in Toscana: la via vincente per studenti e imprenditori".

Il programma:

ore 14.15, registrazione partecipanti ,

, ore 14.30, Saluti istituzionali di presidente e vice presidente Ente senese scuola edile ,

, ore 14.45, Doriano Gistri – CIDA Toscana , L’impegno dei manager a sostegno del sistema duale

, L’impegno dei manager a sostegno del sistema duale ore 15.00, Simonetta Parenti – ANPAL Servizi , Dall’alternanza all’apprendistato: un nuovo approccio culturale. Proiezione di un video informativo sullo strumento dell’apprendistato realizzato con la collaborazione tecnica degli studenti dell’Istituto Cellini di Firenze

, Dall’alternanza all’apprendistato: un nuovo approccio culturale. Proiezione di un video informativo sullo strumento dell’apprendistato realizzato con la collaborazione tecnica degli studenti dell’Istituto Cellini di Firenze ore 15.30, Miriana Bucalossi – Regione Toscana , Il sistema duale toscano

, Il sistema duale toscano ore 16.00, intervengono l’Ufficio Orientamento e tutorato dell’Università di Siena e Cinzia Manetti , Centro universitario per l'Innovazione e la qualità nelle PP.AA. Università di Siena, Accordi di rete e alternanza

, Centro universitario per l'Innovazione e la qualità nelle PP.AA. Università di Siena, Accordi di rete e alternanza ore 16.30, Valentina Batoni - Istituto Tecnico Agrario Bettino Ricasoli, Dai tirocini extra scolastici all'attuale esperienza di alternanza.

La partecipazione è gratuita.