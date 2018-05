Seminario "Managing Family Business: from theory to practice. A comparative analysis between Italy and Czech Republic"

5 giugno, ore 10.30, aula "Dottorato" del Complesso didattico San Francesco

Il 5 giugno, alle ore 10.30, nell'aula "Dottorato" del Complesso didattico San Francesco, il professor Lorenzo Zanni terrà il seminario "Managing Family Business: from theory to practice. A comparative analysis between Italy and Czech Republic".

L'evento è organizzato dal dipartimento di studi aziendali e giuridici.