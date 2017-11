Seminario del gruppo di ricerca R4S - Regulation for Sustainability

Seminario "International trade as potential driver of growth in global greenhouse gas emissions"

4 dicembre, ore 11.00, Sala conferenze del Complesso didattico Mattioli, via Mattioli, 10 - Siena

Tutti gli interessati sono invitati a partecipare

Il 4 dicembre, alle ore 11.00, presso la Sala conferenze del Complesso didattico Mattioli, si terrà il seminario "International trade as potential driver of growth in global greenhouse gas emissions".

Interviene:

dott. Dario Caro, Aarhus University.

Introduce:

prof. Simone Borghesi

Il seminario è organizzato dal gruppo di ricerca R4S - Regulation for Sustainability nell’ambito del corso di Environmental Economics.