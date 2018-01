Rassegna "Rinnòvati Rinnovati": Deproducers in concerto

8 febbraio, ore 21.15, teatro dei Rinnovati, piazza Il Campo - Siena

Per under 26 e studenti universitari ingresso a prezzo ridotto

L'8 febbraio, alle ore 21.15, presso il teatro dei Rinnovati, si terrà il concerto dei Deproducers, secondo appuntamento della rassegna "Rinnòvati Rinnovati".

"Botanica", denominazione del tour e del disco, mette in relazione musica e scienza, per raccontare le meraviglie del mondo vegetale grazie alla partecipazione e alla consulenza scientifica, per la realizzazione dei testi, del professor Stefano Mancuso, uno dei più importanti ricercatori botanici internazionali e autore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche sulla fisiologia e sul comportamento delle piante.

Canzoni e temi musicali inediti sveleranno “i sensi” delle piante e li trasformeranno in racconto. I Deproducers sono una band composta da quattro musicisti, produttori e autori che molto hanno influenzato il corso della musica italiana degli ultimi anni: Vittorio Cosma, Riccardo Sinigallia, Gianni Maroccolo e Max Casacci.