PRIMA Stakeholder Forum "Meeting for unlocking innovation to smes, industries, companies"

22 maggio, ore 9.00, Santa Chiara Lab, via Valdimontone, 1 - Siena

Per partecipare occorre l'iscrizione on line

Il 22 maggio, a partire dalle ore 9.00, presso il Santa Chiara Lab, si aprirà il PRIMA Stakeholder Forum "Meeting for unlocking innovation to smes, industries, companies", dedicato a coinvolgere il mondo imprenditoriale allo scopo di far conoscere le potenzialità legate a PRIMA e a dare una maggiore consapevolezza delle opportunità che il progetto offre alle aziende in termini di accesso all'innovazione, visibilità e networking.