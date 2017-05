Presentazione del libro di Lorenzo Bini Smaghi “La tentazione di andarsene”

Lorenzo Bini Smaghi è Presidente di Société Générale S.A. e di Chiantibanca – Credito Cooperativo, Visiting Scholar al Weatherhead Center for International Affairs di Harvard e Senior Fellow alla LUISS School of European Political Economy e all’Istituto Affari Internazionali. È Presidente dell’Associazione italiana degli Alumni of the University of Chicago.

Dal giugno 2005 a dicembre 2011 è stato membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea. Ha iniziato la sua carriera nel 1983 come economista al Servizio Studi della Banca d’Italia. Nel 1994 è stato nominato a dirigere la Policy Division dell’Istituto Monetario Europeo. Nell’Ottobre 1998 è diventato Dirigente Generale per le relazioni finanziarie internazionali del Ministero dell’economia. In quel periodo è stato in particolare Sherpa del G7, del G20 e Vice Presidente del Comitato Economico e Finanziario dell'UE.

È stato Presidente di Snam, di SACE e membro dei Consigli di Amministrazione di Finmeccanica, di MTS, della Banca Europea degli Investimenti e di Morgan Stanley International. È stato il primo presidente della Fondazione Palazzo Strozzi a Firenze.

Ha conseguito una Laurea in Scienze economiche all’Université Catholique de Louvain, un Master alla University of Southern California e un Ph.D alla University of Chicago.

È autore di vari articoli e libri su tematiche monetarie e finanziarie, internazionali e europee.