Porte aperte in Biobanca

25 settembre, ore 10.30, laboratori di Genetica medica del policlinico Santa Maria alle Scotte

Per partecipare alle visite guidate occorre scrivere a biobancasiena@gmail.com

Il 25 settembre, a partire dalle 10.30, i laboratori di Genetica medica del policlinico Santa Maria alle Scotte, che raccolgono campioni biologici umani per studiare le malattie genetiche, saranno aperti ai cittadini per una serie di visite guidate dedicate ad illustrare il percorso del campione dall'arrivo all'inserimento in biobanca.

Nel corso della visita si terrà la descrizione della tipologia dei campioni conservati, con particolare attenzione alla “biobanca iPSC” e alla loro importanza per la ricerca.



Per partecipare alle visite guidate occorre scrivere una mail a:

L’iniziativa “Porte aperte in Biobanca” si inserisce all’interno dell’evento europeo “European Biotech week 2018” che ha come promotore e coordinatore a livello nazionale Assobiotec, Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie che fa parte di Federchimica.

► Per info: