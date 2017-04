Parole in cammino. Il festival dell'italiano e delle lingue d'Italia

Dal 7 al 9 aprile

L'Università di Siena è tra i partner scientifici dell'evento

Dal 7 al 9 aprile a Siena si terrà "Parole in cammino. Il festival dell'italiano e delle lingue d'Italia", realizzato dall'associazione La Parola che non muore.

Il progetto promosso dall'Università per Stranieri di Siena in occasione delle celebrazioni del Centenario della fondazione della Scuola di lingua italiana per Stranieri (1917-2017), dal Comune di Siena e dalla Regione Toscana, con la presenza nel comitato scientifico di docenti dell’Università di Siena, sarà caratterizzato dalla partecipazione di accademici, intellettuali, poeti, scrittori, artisti e giornalisti.

Il programma dell'evento è consultabile sul sito web del Festival della lingua italiana.