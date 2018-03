Nice to meet you, Usa

13 aprile, ore 10.00, Aula magna del Rettorato, Banchi di Sotto, 55 - Siena

Il 13 aprile, alle ore 10.00, presso l'Aula magna del Rettorato, si terrà l'evento "Nice to Meet You, Usa", giornata promossa dalla Europe Direct di Siena e dedicata a presentare le opportunità di formazione negli Stati uniti per studi universitari, attività di ricerca per tesi o collaborazione scientifica, preparazione linguistica intensiva, stage o qualsiasi altro programma di scambio per studenti italiani e stranieri.

Relatori:

MatthewTaylor , responsabile visti non immigranti,

Sergio Zabala, vice console.

La partecipazione è aperta a studenti italiani e stranieri.