"Nice to Meet You, Mexico"

8 giugno, ore 15.30, Santa Chiara Lab, via Valdimontone, 1 - Siena

L'8 e il 9 giugno si terranno due eventi nell'ambito di "Nice to Meet You, Mexico", giornata promossa dalla Europe Direct di Siena come strumento di sviluppo per la multiculturalità e l'interculturalità e per contribuire alla conoscenza delle culture degli studenti internazionali dell’Ateneo anche nell’ambito del territorio.

Questi gli eventi in programma:

8 giugno, ore 15.30, Palazzo del Rettorato, Banchi di Sotto, 55, "La cultura dei nativi attraverso il lavoro artigiano",

9 giugno, ore 10.00, Santa Chiara Lab, via Valdimontone, 1, "Il telaio come portatore di cultura".

► Per info: