"Nice to Meet You, Iran"

26 maggio, ore 15.30, aula 7 del Complesso didattico Mattioli, via Mattioli, 10 - Siena

Il 26 maggio, alle ore 15.30, presso l'aula 7 del Complesso didattico Mattioli, si terrà l'iniziativa "Nice to Meet You, Iran", caratterizzata dalla partecipazione degli studenti iraniani iscritti ai corsi di laurea di I e II livello in lingua inglese offerti dall'Università di Siena.

L’iniziativa fa parte del più ampio progetto “Nice To Meet You”, nato nel 2013 per contribuire ad accrescere la consapevolezza del concetto di comunità, nell’ottica delle politiche dell’Unione europea (UE) orientate alla multiculturalità e alla reciproca conoscenza, soprattutto sulla base della nuova politica sulla migrazione, che costituisce una delle dieci priorità politiche della Commissione Juncker.