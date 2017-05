"Nice to Meet You, Camerun!"

19-20 maggio. Evento principale: 19 maggio, ore 15.00, residenza universitaria Sperandie, via delle Sperandie, 33 - Siena

Il 19 maggio, alle ore 15.00, presso la residenza universitaria Sperandie, si terrà l'evento "Nice to Meet You, Camerun!" nell'ambito delle iniziative organizzate da Europe Direct Siena all'insegna della multiculturalità.

Gli studenti del Camerun, riuniti nell'associazione Ascus, parleranno della loro esperienza a Siena affrontando le tematiche legate all'ambito universitario.

"Nice to Meet You, Camerun!" fa parte del progetto "Nice To Meet You", nato nel 2013 per contribuire ad accrescere la consapevolezza del concetto di comunità, nell'ottica delle politiche dell'Unione Europea (UE) orientate all'integrazione.