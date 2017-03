"Nice to Meet You, Azerbaigian"

21 febbraio, ore 14.00, Aula magna del Rettorato, Banchi di Sotto, 55 - Siena

L'evento sarà preceduto da un pranzo, alla mensa Bandini, dove sarà cucinato un piatto tipico dell'Azerbaigian

Il 21 febbraio, alle ore 14.00, presso l'Aula magna del Rettorato, si terrà l'incontro "Nice to Meet You, Azerbaigian", organizzato dal Centro Europe Direct Siena e dedicato alla storia del paese.

Questo il tema dell'incontro, a cui parteciperanno rappresentanti dell’Ambasciata azera in Italia, docenti ed esponenti del mondo della cultura e dell’economia.

"L'università come ponte tra l'Azerbaigian e l'Italia"

A seguire, esibizione di musica azera.

La giornata è promossa dalla Europe Direct di Siena come strumento di sviluppo per la multiculturalità e l'interculturalità e per contribuire alla conoscenza delle culture degli studenti internazionali dell’Ateneo anche nell’ambito del territorio.