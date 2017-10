Mostra "Ars Botanica: viaggio nel verde della Toscana centro-meridionale"

Inaugurazione: 23 ottobre, ore 17.00, Aula magna dell'Accademia dei Fisiocritici, piazzetta S. Gigli, 2 - Siena

Il 23 ottobre, alle ore 17.00, presso l'Aula magna dell'Accademia dei Fisiocritici, verrà inaugurata la mostra "Ars Botanica: viaggio nel verde della Toscana centro-meridionale".

La mostra proporrà, con un approccio divulgativo, i disegni botanici sulla flora toscana realizzati da Sergio Casini, che ha svolto la sua vita professionale all'Orto botanico di Siena. Nell’occasione saranno esposti anche preziosi e rari libri antichi di argomento botanico conservati nella biblioteca dell'Accademia dei Fisiocritici. La mostra prevederà infine un percorso tattile e olfattivo per ipovedenti e non vedenti.

L'iniziativa è è realizzata grazie alla collaborazione tra Simus (Sistema museale universitario senese), il Comune di Siena e l'Accademia dei Fisiocritici. Sarà possibile visitare la mostra fino al fino al 29 dicembre 2017 negli orari di apertura ordinaria e straordinaria del Museo di Storia naturale dell’Accademia dei Fisiocritici.