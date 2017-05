Millennials Lab. Food and sustainable development in the Mediterranean

Dal 19 al 21 maggio, Santa Chiara Lab, via Valdimontone, 1 - Siena

Dal 19 al 21 maggio, il Santa Chiara Lab ospiterà il secondo Millennials Lab, dedicato al tema del cibo e dello sviluppo sostenibile nel Mediterraneo.

Il LAB del 2017 sarà incentrato su tre aspetti chiave che emergono quando si cerca di incrementare la sostenibilità dei sistemi di produzione del cibo su scala locale ed Euro-Mediterranea:

Food e territori,

Politica agricola comune,

Prima initiative.

Il programma completo dell'evento è consultabile sul sito web di Siylab.

Millennials Lab è un’iniziativa dell’Università di Siena | SIYLAB Project e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca italiano (MIUR)