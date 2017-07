Materia e antimateria: dalle particelle elementari agli enigmi del cosmo

20 luglio, ore 21.30, aula 5 sezione di Fisica del dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell'Ambiente, via Roma, 56 - Siena

L'ingresso è libero

Il 20 luglio, alle ore 21.30, presso l'aula 5 sezione di Fisica del dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell'Ambiente, si terrà la conferenza divulgativa "Materia e antimateria: dalle particelle elementari agli enigmi del cosmo".

Interviene:

prof. Fabrizio Castelli - dipartimento di Fisica Università di Milano

L'evento, aperto a tutti e ad ingresso libero, si tiene nell'ambito della scuola nazionale residenziale per insegnanti di materie scientifiche "La scienza in 4D", dal titolo "Scienze per la sostenibilità. Sostenibilità per le scienze".