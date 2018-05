Lezione del premio Nobel per l'Economia Oliver Hart “Does Serving Shareholders Mean Putting Profit Above All Else?”

29 maggio, ore 11.00, aula F. Romani del Complesso didattico San Francesco, piazza San Francesco, 7 - Siena

Il 29 maggio, alle ore 11.00, nell'aula F. Romani del Complesso didattico San Francesco, si terrà la lezione del premio Nobel per l'Economia Oliver Hart “Does Serving Shareholders Mean Putting Profit Above All Else?” in occasione della quarta edizione della Hahn Lecture.

Introducono:

Michelangelo Vasta, direttore del dipartimento di Economia politica e statistica,

, direttore del dipartimento di Economia politica e statistica, Ugo Pagano, coordinatore PhD Economics del dipartimento di Economia politica e statistica.

Saluto d'indirizzo: