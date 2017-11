"La nostra storia": 50 anni di Economia e banca all'Università di Siena

15-16 dicembre

Il 15 e 16 dicembre, presso il Complesso didattico San Francesco e il Rettorato, si terranno i festeggiamenti per i 50 anni di Economia e banca all'Università di Siena.

Alle iniziative parteciperanno alcuni fondatori della facoltà di allora, altri attori di quel percorso che ha visto la trasformazione di Scienze economiche e bancarie (SEB) in School of Economics and Management (SEM) e rappresentanti di enti ed istituzioni.

Queste le iniziative in programma:

15 dicembre . "Dalla Facoltà Seb alla Scuola Sem" . Ore 15.30, aula F. Romani, piazza San Francesco,

. . Ore 15.30, aula F. Romani, piazza San Francesco, 16 dicembre. "Cerimonia di conferimento del dottorato di ricerca in Economics alla memoria del prof. Marcello De Cecco". Ore 11.00, Aula magna storica del Rettorato.

Per ragioni organizzative, occorre confermare la propria presenza entro il 1 dicembre al seguente indirizzo e-mail: