International Darwin Day

Il 16 febbraio, alle ore 16.00, presso l'ex cappella del Complesso didattico San Niccolò, in via Roma, 56, si parlerà di scienze della vita e nuove tecnologie:

Che fine fanno le specie? Uno sguardo al passato e al presente , Claudio Leonzio, dipartimento Scienze fisiche, della Terra e dell'ambiente,

Macchine intelligenti e libero arbitrio (con necessarie e ancorché sempici implicazioni tecnologiche), Edmondo Trentin, dipartimento di Ingegneria dell'informazione e scienze matematiche