International conference on Policies for Happiness and Health

Dal 19 al 21 marzo, Complesso didattico San Francesco, piazza San Francesco, 7/8 - Siena

Dal 19 al 21 marzo, presso il Complesso didattico San Francesco, si terrà l'International conference on Policies for Happiness and Health, dedicato ad analizzare il rapporto tra la crescita economica, l'impatto della felicità nelle relazioni sociali e il ruolo della sostenibilità connesso al benessere e alle politiche di assistenza sanitaria.

Al convegno parteciperanno docenti universitari specializzati nelle scienze sociali, in economia, psicologia, sociologia e scienze politiche.

La partecipazione è a pagamento. Per iscriversi occorre compilare la scheda di adesione on line.