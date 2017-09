Inaugurazione del museo universitario di Strumentaria medica

Nella giornata del 29 settembre il museo resterà aperto anche dalle 16 alle 20 per presentare l’iniziativa (visioni di) CUORE. Antiche tavole, modelli e rappresentazioni animate in computer grafica 3D, realizzata dal Sistema museale universitario senese (SIMUS) per Bright-La Notte dei ricercatori in collaborazione con l’azienda RAN Project.