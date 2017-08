I musei universitari presentano la propria offerta didattica ai professori delle scuole di Siena

8 settembre, ore 15.00, Museo nazionale dell'Antartide, via Laterina, 8 - Siena

L'8 settembre, a partire dalle ore 15.00, presso il Museo nazionale dell'Antartide, si terrà la presentazione dell'offerta didattica dei musei universitari.

Per l’anno scolastico 2017/2018 il Sistema museale (Simus), nell’ambito del progetto “L'Educazione Scientifica per una Cittadinanza Attiva e Consapevole (ESCAC)”, che giunge quest’anno alla sua settima edizione, offre una serie di proposte a carattere divulgativo/educativo diversificate per fasce di età, cui si aggiungono alcune proposte con una valenza prevalentemente di orientamento agli studi universitari.

È possibile leggere l’intera offerta formativa del Progetto Escac scaricando il documento "Proposte divulgative, di orientamento e di alternanza scuola lavoro del Sistema museale universitario senese (Simus)".