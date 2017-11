Grow with US – Entrepreneurship: dall’idea all’impresa

15 dicembre, ore 10.00, auditorium del Santa Chiara Lab, via Valdimontone, 1 - Siena

L'incontro è aperto a tutti

Il 15 dicembre, alle ore 10.00, presso il Santa Chiara Lab, si terrà l'incontro "Grow with US – Entrepreneurship: dall’idea all’impresa" con Cosimo Spera, ideatore di strategie, start up team builder e responsabile di Data Science Salt Grid.

L'incontro, organizzato dall'associazione USiena Alumni e dal Santa Chiara Lab, è aperto a studenti, alumni, comunità universitaria, star upper, imprenditori.