"A multi-stakeholders governance for tackling marine litter in the Mediterranean sea"

8 giugno, New York. L'incontro si svolge alle Nazioni unite nell'ambito dell'evento "The Ocean Conference"

L'8 giugno la professoressa Maria Cristina Fossi parteciperà all'incontro "Governance for tackling marine litter in the Mediterranean sea", iniziativa collaterale dell'evento "The Ocean Conference", organizzato a New York. presso la sede delle Nazioni Unite, da Legambiente.

La docente dell'Università di Siena presenterà il progetto Plastic Busters, dedicato a monitorare la salute degli animali e delle acque del Mediterraneo e a ridurre la diffusione delle plastiche.