Global justice, human rights and the modernization of international law

19-20 maggio, Certosa di Pontignano

Dal 19 al 20 maggio, presso la Certosa di Pontignano, si terrà la conferenza "Global justice, human rights and the modernization of international law", organizzata dal Cirduis (Centro interuniversitario di ricerca sui diritti umani e sul diritto dell'immigrazione e degli stranieri dell'Università di Siena) e dall'Università Cattolica di Milano.

L'evento è dedicato a riflettere sulle tematiche dei diritti umani e delle migrazioni partendo dalle prospettive del diritto internazionale pubblico e privato, del diritto dell'Unione europea, del diritto costituzionale e penale. Nel corso delle due giornate si parlerà della collaborazione tra accademici, esperti e professionisti, con l'obiettivo di promuovere la ricerca e ragionare sullo sviluppo del diritto internazionale e della comunità internazionale.