Giovanisì in tour

21 aprile, ore 16.00, Santa Chiara Lab, via Valdimontone, 1 - Siena

Il 21 aprile, alle ore 16.00, presso il Santa Chiara Lab, si terrà "Giovanisì in tour. Il progetto raccontato dai giovani toscani".

A raccontare cos'è "Giovanisì" saranno alcuni giovani direttamente beneficiari del progetto, affiancati dallo staff Giovanisì che illustrerà i bandi e le opportunità inserite nel progetto regionale. A seguire, andrà in scena un riadattamento di "Accènti on air", format teatrale di Giovanisì ideato dalla compagnia Straligut di Siena, in versione reading.

Durante l’iniziativa, la compagnia teatrale leggerà le storie di due beneficiari del progetto. Un reading sulle emozioni e sulle atmosfere, un racconto per sottolineare gli “Accènti” di ciascuna avventura, trasformata in opportunità di crescita. Un reading per suggerire ai giovani spunti e suggestioni per guardare al futuro in modo diverso.

Per partecipare:

L’evento è promosso e organizzato in collaborazione con il Santa Chiara Lab e con Fondazione Toscana Spettacolo.

Al termine dell'incontro sarà offerto un aperitivo.