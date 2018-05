"The Future of Computing & Food"

31 maggio, Castiglione della Pescaia

Il 31 maggio, a Castiglione della Pescaia, la professoressa Patrizia Marti, docente del dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive, parteciperà all'incontro "The Future of Computing & Food", nell'ambito del convegno "International Conference on Advanced Visual Interfaces".

All'evento, dedicato al futuro del cibo, interverranno lo chef Jozef Youssef, cuoco stellato e fondatore di Kitchen Theory, e Kirill Veselkov, del Department of Surgery and Cancer, Imperial College London, che parlerà di big data e salute.

La giornata trae ispirazione dal manifesto futurista che proclama la cultura del "fast" comparandolo con la cultura dello Slow Food. Obiettivo della giornata è ragionare sul tema e pubblicare in seguito un nuovo manifesto sul futuro del cibo.