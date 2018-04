Franchising Day

8 maggio, ore 10.00-16.00, chiostro Piccolomini di piazza San Francesco, 7 - Siena

Ingresso libero

L'8 maggio, dalle 10.00 alle 16.00, presso il chiostro Piccolomini di piazza San Francesco, si terrà il Franchising Day, dedicato ad approfondire il franchising come una formula per fare impresa e come si sviluppa, entrando nel merito con il contributo di docenti ed imprenditori.

All'interno del chiostro Piccolomini saranno presenti una una serie di postazioni-franchisor, presso le quali studenti, potenziali imprenditori e tutti coloro che sono interessati ad approfondire l'argomento riceveranno informazioni.

L'evento è organizzato da Federfranchising e Confesercenti Siena in collaborazione con il dipartimento di Studi aziendali e giuridici - Scuola di Economia e Management dell’Università di Siena.

Gli interessati ad incontrare le aziende devono inviare una email a: