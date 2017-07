Food&Youth World Café. Incontro di creative co-thinking su cibo e sostenibilità

29 luglio, ore 16.00, Santa Chiara Lab, via Valdimontone, 1 - Siena

Per iscriversi occorre scrivere a foodandyouth.millennials@gmail.com entro il 26 luglio

Il 29 luglio, a partire dalle ore 16.00, presso il Santa Chiara Lab, si terrà l'incontro di creative co-thinking su cibo e sostenibilità "Food&Youth World Café".

L'incontro intende dare visibilità alle tante realtà locali operanti sul territorio nell'ambito della filiera alimentare ed enogastronomica. I risultati dei tavoli confluiranno in un report di linee-guida e buone pratiche che verrà presentato alla cittadinanza durante il Millennials Fest 2017. Youth And Agri-food Innovation, in programma a Siena il 5-6 ottobre.