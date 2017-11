A Firenze conferenza "La ricerca toscana va in scena: politiche in azione”

A Firenze la conferenza "La ricerca toscana va in scena: politiche in azione”

22 novembre, ore 9.30, Teatro della Compagnia, via Cavour 50/r - Firenze

Il 22 novembre, alle ore 9.30, presso il Teatro della Compagnia, a Firenze, si terrà la conferenza "La ricerca toscana va in scena: politiche in azione”, dedicata alle buone pratiche nella ricerca tra atenei e imprese.Durante la sessioen pomeridiana verrà presentato il portale portale "Toscanaopenresearch", uno strumento informativo a supporto delle politiche per l’alta formazione, ricerca e innovazione.

All'evento parteciperanno, fra gli altri, il Commissario Europeo per Ricerca Carlos Moedas e Marco Mancini Capo Dipartimento – MIUR.

Sessione mattutina - "L’accordo Stato Regione per la ricerca in Toscana. Università e imprese- buone pratiche nella ricerca"

► ore 9.30, registrazione dei partecipanti,

► ore 10.00, saluti di benvenuto, finalità e organizzazione giornata

Monica Barni , vicepresidente Regione Toscana

► ore 10.30, Accordo di Programma Quadro MIUR - ACT - RT

► ore 11.10, Il bando FAR FAS caratteristiche e risultati attesi

► ore 11.20, Presentazione dei progetti finanziati

► ore 12.40, premio/riconoscimento a EGO-VIRGO, direttore Federico Ferrini

► ore 12.50, Conclusioni con Enrico Rossi, presidente Regione Toscana

Sessione pomeridiana - "Evidence based policy: la proposta toscana per la ricerca"

► ore 14.00, registrazione dei partecipanti

► ore 14.15, L’osservatorio della ricerca e innovazione, uno strumento a supporto delle policy – opening remarks

Monica Barni , vicepresidente della Regione Toscana

► ore 14.30, Open government e Open science: esperienze e prospettive a confronto

► ore 16.00, L’osservatorio Ricerca e Innovazione in Toscana. toscanaopenresearch.it

► ore 17.30, Conclusioni con Monica Barni, vicepresidente Regione Toscana