Endangered Democracy? From one Crisis to Another

1 dicembre, ore 9.30

Aula 5 del dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive, via Mattioli, 10 - Siena

Il 1 dicembre, a partire dalle ore 9.30, presso l'aula 5 del dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive, si terrà l'incontro "Endangered Democracy? From one Crisis to Another", per celebrare il ventennale dalla fondazione del Centro interdipartimentale di ricerca sul cambiamento politico (CIRCaP).

Alla giornata di studi, che sarà aperta da Francesco Frati, rettore dell'Università di Siena, e da Pierangelo Isernia, direttore del dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive, parteciperanno docenti di università italiane e straniere.