"E20com". Festa per i 20 anni di lauree in Scienze della comunicazione a Siena

6 luglio, a partire dalle 10.30, presso la ex cappella di San Niccolò, chiostro interno del San Niccolò e Santa Chiara Lab

Il 6 luglio, presso la ex cappella di San Niccolò, chiostro interno del San Niccolò e Santa Chiara Lab, si terranno i festeggiamenti per i 20 anni di lauree in Scienze della comunicazione a Siena.

Il programma della giornata: