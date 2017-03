Lezioni d'Europa 2017: "Dialogo sul trasferimento tecnologico in un'ottica di crescita europea"

24 marzo, ore 9.30, Aula magna del Rettorato, Banchi di Sotto, 55 - Siena

Il 24 marzo, alle ore 9.30, presso l'Aula magna del Rettorato, si terrà un un nuovo appuntamento con Lezioni d'Europa 2017: "Dialogo sul trasferimento tecnologico in un'ottica di crescita europea".

L'incontro, introdotto dal professor Lorenzo Zanni, delegato del Rettore per il Trasferimento tecnologico, sarà dedicato ad approfondire il rapporto tra ricerca e impresa per la crescita europea attraverso il confronto tra organizzazioni e la presentazione di focus e buone pratiche per il trasferimento tecnologico.

Il seminario, rivolto a tutta la cittadinanza, rappresenta un’occasione di dibattito con i soggetti chiave del triangolo della conoscenza (ricerca-innovazione-istruzione) e per approfondire le politiche europee a favore della ricerca e dell’innovazione.