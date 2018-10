Presentazione dei volumi "Crisis in the European Monetary Union" e "Chi non rispetta le regole"

16 ottobre, ore 15.30, aula R. M. Goodwin del Complesso didattico San Francesco, piazza San Francesco, 7/8 - Siena

L'iniziativa sarà trasmessa in diretta facebook sulla fan page di Ateneo

Il 16 ottobre, a partire dalle 15.30, in aula R. M. Goodwin del Complesso didattico San Francesco, si terrà la presentazione dei seguenti volumi:

"Crisis in the European Monetary Union: a Core-Periphery Perspective" di Dario Guarascio (Inapp) e Annamaria Simonazzi (La Sapienza - Roma)

di Dario Guarascio (Inapp) e Annamaria Simonazzi (La Sapienza - Roma) "Chi non rispetta le regole", di Sergio Cesaratto (dipartimento di Economia politica e statistica - Università di Siena).

Discussant: