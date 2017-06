Aperte le iscrizioni a CPHack! Hackathon e Call for Ideas con Campus Party

Hackathon e Call for Ideas di Campus Party - CPHack!

Aperti agli studenti dell'Ateneo

Cos’è CPHack

È una gara di innovazione per selezionare le migliori idee e progetti per risolvere problemi reali. È lo strumento per fornire ad aziende e istituzioni proposte per migliorare rispettivamente la competitività e la qualità dei servizi.

La partecipazione è gratuita e permette di ottenere il biglietto per l’evento Campus Party e di vincere premi.

Presentate le vostre idea, lavorate fianco a fianco di grandi aziende con la possibilità di farvi notare.

Avete un’idea su i temi proposti?

Iscrivetevi e seguite il tutorial step-by-step per affrontare il percorso e vincere!

È importante iscriversi subito per sfruttare appieno tutto il percorso di collaborazione con le aziende per ottimizzare i progetti.

Di seguito l’elenco di tutte le CPHack!