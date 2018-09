Convegno "Religion and Politics. Conflict and Peace"

Dal 20 al 22 settembre, Complesso didattico San Niccolò, via Roma, 56 - Siena

Dal 20 al 22 settembre, al Complesso didattico San Niccolò, si terrà il convegno "Religion and Politics. Conflict and Peace", con la partecipazione di docenti, ricercatori e studiosi provenienti da università italiane ed estere.

I lavori, che inizieranno il 20 settembre alle ore 16.00 con la Opening Lecture "Gendered peace: gender policies and conflicts within Catholic Church norms, institutions and practices", saranno caratterizzati da seminari su etnologia e religione.

► Per info: