Convegno "Metamorfosi dell'epos"

16-17 novembre, Refugio Santa Chiara, via del Refugio, 4 - Siena

Dal 16 al 17 novembre, presso il Refugio Santa Chiara, si terrà il convegno "Metamorfosi dell'epos. Eclissi e trasformazioni dell'epica fra letteratura, teatro e audiovisivo".

Intervengono:

Maurizio Bettini (Università di Siena)

(Università di Siena) Giovanni Palumbo (Université de Namur)

(Université de Namur) Nicola Morato (Université de Liège)

(Université de Liège) Marco Infurna (Università "Ca' Foscari" di Venezia)

(Università "Ca' Foscari" di Venezia) Claudio Lagomarsini (Università di Siena)

(Università di Siena) Maria Rita Di Giglio (Università di Siena)

(Università di Siena) Claudio Gigante (Université Libre de Bruxelles)

(Université Libre de Bruxelles) Vincenzo Maggitti (Liceo scientifico "A. Righi" di Bologna)

(Liceo scientifico "A. Righi" di Bologna) Francesco De Cristofaro (Università "Federico II" di Napoli)

(Università "Federico II" di Napoli) Emanuela Piga (Università di Bologna)

Il convegno è organizzato dal dottorato di ricerca internazionale in "Filologia e critica" dell'Università di Siena, in collaborazione con l'Università di Pisa, l'Università per Stranieri di Siena e l'Opera del Vocabolario Italiano (OVI).