Convegno "Giulio Tedeschi tra Italia e Israele"

10 luglio, ore 9.00, Complesso didattico Mattioli, via Mattioli, 10 - Siena

Il 10 luglio, a partire dalle ore 9.00, presso il Complesso didattico Mattioli, si terrà il convegno "Giulio Tedeschi tra Italia e Israele", aperto dai saluti del Rettore Francesco Frati, di Stefania Pacchi, direttrice del dipartimento di Giurisprudenza, di Stefano Maggi, direttore del dipartimento di Scienze politiche e di Rafael Erdreich, dell'Ambasciata di Israele.

L'evento è organizzato in collaborazione con l'associazione italiana Amici dell'Università di Gerusalemme, l'associazione Italia-Israele di Firenze, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, International association of jewish lawyers and jurists, The Jerusalem foundation 50th anniversary e con il patrocinio dell'Ambasciata di Israele.

► Per info: