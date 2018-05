Convegno "Donne in neuroscienze"

12 maggio, ore 9.30, Aula magna del Rettorato, Banchi di Sotto, 55 - Siena

Per partecipare occorre l'iscrizione on line

Il 12 maggio, alle ore 9.30, in Aula magna del Rettorato, si terrà il convegno "Donne in neuroscienze", rivolto a donne medico, ricercatrici, scienziate, imprenditrici, manager della sanità e a tutte le donne che operano nel campo delle neuroscienze, per stimolare il confronto su temi quali la medicina di genere, la femminilizzazione delle carriere.

Il corso è stato accreditato presso il Ministero della Salute per le seguenti professioni sanitarie:

medico chirurgo

medico di Medicina generale,

neurologo,

neuropsichiatra infantile,

psichiatra,

medico di medicina interna,

medico di Medicina fisica e riabilitativa.

Per partecipare occorre compilare la scheda di adesione on line sul sito web Comunicazione Eventi & More.