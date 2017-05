Conferenza "Salute e ambiente. Fattori di rischio ambientale per la salute umana e per l'equilibrio dell'ecosistema"

25 maggio, ore 17.00, aula 6 del policlinico Le Scotte - Siena

Il 25 maggio, alle ore 17.00, presso l'aula 6 del policlinico Le Scotte, si terrà la conferenza "Salute e ambiente. Fattori di rischio ambientale per la salute umana e per l'equilibrio dell'ecosistema", organizzata dall'associazione Segretariato italiano studenti in Medicina.

Intervengono:

, medico e referente regionale Isde (Medici per l'ambiente), Toscana: focus sugli effetti dannosi che il cambiamento climatico ha sulla salute umana, Martino Danielli, referente WWF Siena, laureato in Scienze naturali, Visione globale sulle conseguenze ambientali dell’inquinamento e del cambiamento climatico.

